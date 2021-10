- Ori: The Collection est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ori, c'est mieux qu'Opâtes

Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps sont deux jeux de plateformes à forte ambiance féérique qui méritent très largement le coup d'oeil pour leur gameplay, leur monde, leur atmosphère... Bref, deux jeux auxquels il faut avoir joué.Bonne nouvelle, les joueurs sur Nintendo Switch vont pouvoir s'offrir les deux jeux en un, via Ori The Collection, désormais disponible sur la console de Nintendo.C'est en version boîte, pour environ 50 €, dans les boutiques habituelles.