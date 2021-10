Games Made in France : découvrez des jeux français en développement

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Merde, juste le jour où j'ai piscine, c'est pas de bol alors !

Astérix & Obélix : Baffez-les tous, Microids et Mr Nutz Studio

Bibots, PID Publishing et Square Squids

Broken Pieces, Elseware Experience

DEATHLOOP, Arkane Lyon et Bethesda

Diluvian Winds, Goblinz Studio et Alambik Studio

Astral Ascent, Hibernian Workshop

Blooming Business : Casino, Homo Ludens

Cyberhook, Blazing Stick

Defend the Rook, Goblinz Studio et One Up Plus

Exoblast, Dreamirl

Heat and Run, Damnatio Games

Humankind, AMPLITUDE Studios et SEGA

Inua, ARTE France, IKO, The Pixel Hunt

Marsupilami: Le secret du sarcophage, Microids et Osome studios

Neverlooted Dungeon, Wild Mage Games

Hypercore, Gameinaframe

Lakeburg Legacies, Ishtar Games

Mahokenshi, Game Source Studio

Orpiment, Yobiké

Out there: Oceans of Time, Mi-Clos Studio

Planet Crafter, Miju Games

Ruggnar, PID Publishing et Sword N’Wands

Les Schtroumpfs : Mission malfeuille, Microids et Osome Studio

Hellslave, PID Publishing et Ars Goetia

Particubes, Voxowl

Road 96, Digixart

Save Me Mr. Tako, Deneos

Shady Part of Me Douze Dixièmes et Focus Entertainment

Skabma, PID Publishing et Red Stage Entertainment

Solasta: Crown of the Magister, Tactical Adventures

Tandem: A Tale of Shadows, Monochrome et Hatinh Interactive

Terraformers, Goblinz Studio et Asteroid Lab

Wild Dose, Lappi Soft

Syberia: The World Before, Microids et Koalabs

Tennis Manager, Rebound CG

Tin Can, Tin Can Studio

Wartales, Shiro Games

Windjammers 2, Dotemu

Young Souls, 1P2P et The Arcade Cre

Games Made in France se déroulera durant quatre jours, en lilgne, via Twitch et Youtube. Cet événement permet de découvrir les nouveautés françaises de jeu vidéo.Normalement, il se déroule durant la Paris Games Week. En raison de son annulation, il se déroule cette année en ligne. Via les chaînes des streamers MisterMV, Trinity, At0mium et Damdamlive. C'est dire si le jeu français est mal barré quand même si on doit s'en remettre à des streamers pour en faire la promotion...Mais bon. Ça commence le 21 octobre à 17h.Les liens et infos sur le site officiel de l'événement.Voici la liste des jeux sélectionnés pour Games Made in France 2021 !En théorie, vous pourrez interagir avec les développeurs, leur poser des questions... reste à savoir s'ils vous répondront ou non.