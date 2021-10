- Beyond a Steel Sky s'offre un carnet de développeurs

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

To infinity... and Beyond!

Beyond a Steel Sky sortira le 30 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch.Développé par Revolution Software et édité par Microids, le jeu est signé Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et on trouve à la direction artistique Dave Gibbons (dessinateur de Watchmen).Un carnet de développeurs a été publié. Notez que le jeu sortira en édition Steelbook avec un boîtier métal, des stickers et la BO au format numérique, et en édition collector avec en plus une lampe hologramme, art-book et j'en passe.