- Marvel's Guardians of the Galaxy : la bande-annonce de lancement

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

En Groot pour de nouvelles aventures...

Marvel's Guardians of the Galaxy sort le 26 octobre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Eidos Montréal et Square Enix ont dévoilé la bande-annonce de lancement du jeu.Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en vue extérieure.Vous incarnerez les Gardiens pour une toute nouvelle aventure, une nouvelle histoire, et croiserez la route de nombreux personnages célèbres.Bref. Plusieurs membres de la rédaction sont déjà au garde-à-vous, prêts à tester le jeu...