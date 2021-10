- Mario Party Superstars : une nouvelle vidéo !

Publié le Mercredi 13 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Je vous salue Mario

Mario Party Superstars est une compilation de cinq plateaux issus des Mario Party de la Nintendo 64, et 100 mini-jeux issus de la série totale des Mario Party. Elle débarquera le 29 octobre sur Nintendo Switch.Nintendo a mis en ligne une nouvelle bande-annonce dévoilant les plateaux l’Île tropicale de Yoshi, la Station spatiale, le Gâteau d’anniversaire de Peach, les Bois de Woody et le Pays de l’horreur, tous remasterisés et proposant des événements inédits.100 mini-jeux sont disponibles, en solo, 2 contre 2, 1 contre 3, des mini-jeux en duel...La rédaca déjà commencé à se battre à Pierre/feuille/ciseaux/baffe dans ta gueule pour savoir qui va tester le jeu. Notez que le "baffe dans ta gueule" est un geste qui m'est exclusif.