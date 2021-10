Junkyard Simulator : un jeu qui casse tout !

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Casse tu veux ?

Dans la rubrique des jeux WTF, voici Junkyard Simulator, un jeu dans lequel vous allez travailler dans une casse automobile... Il faudra désosser les carcasses, revendre ce que vous pouvez, écrabouiller des bagnoles... mais aussi tenter de trouver quelques trésors cachés et récupérer les plus belles épaves pour les rénover... et les collectionner.Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam Parce qu'il faut de tout pour faire un monde... même si... euh... on aurait pu se passer de ça quand même...