Spaceflight Simulator décolle en 2022

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un peu plus près des étoiles

Développé par un seul homme, Stefo Mai Morojna, Spaceflight Simulator est annoncé pour début 2022 en accès anticipé sur Steam Dans ce jeu, vous pourrez construire votre fusée spatiale et partir explorer l'univers. Déjà disponible sur iOS et Android, Spaceflight Simulator a déjà séduit plusieurs millions de joueurs. Une version Nintendo Switch est également prévue.Vous devrez tout gérer : chaque partie de la fusée, étudier sa physique, calculer sa trajectoire... A l'origine, il s'agissait juste d'un petit programme destiné à aider sur le jeu Kerbal Space Program. Et de fil en aiguille...On vous en reparle dès que la sortie se profile.