- Succubus : cul et violence sur consoles

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un doigt dans la chatte

Sorti le 5 octobre dernier sur PC, Succubus est un jeu d'action-cul dans lequel vous allez évoluer dans les entrailles de l'enfer, niveau luxure. Les démons partouzent joyeusement, se flagellent et, éventuellement, veulent vous pécho pour vous faire subir les pires sévices possibles.Vous incarnez une prêtresse démoniaque de la luxure qui veut se venger de ses ennemis. Pour se faire elle n'hésite pas à tuer quiconque lui barre la route.Le jeu est annoncé sur consoles, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi Nintendo Switch, pour 2022, sans plus de précision.