- Sunshine Manor : les 8 bits de l'horreur

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une seule peut suffire à faire peur, cela dit

Sunshine Manor sortira le 28 octobre prochain, à temps pour Halloween. Il sort sur PC, via Steam , Attention, pour l'instant, le jeu n'est prévu qu'en anglais. Cela dit, c'est de l'anglais assez basique et pas bien compliqué.Dans ce petit RPG old-school avec ses graphismes 8 bits et son scénario inspiré des films d'horreur des années 80, vous allez incarner Ada McReady, une jeune fille qui se fait enfermer dans le Sunsine Manoir, un manoir hanté et où des démons psychopathes ont élu domicile. Il va falloir tenter de... s'enfuir, tout simplement.Mais attention, les tueurs rodent... et vous cherchent.