- Overwatch fête Halloween

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Des bonbons ou tu sors

Semaine 1 Jouer 9 parties : Tag Genji squelette

Jouer 18 parties : Icône de joueur Genji squelette

Jouer 27 parties : Modèle épique Genji squelette Semaine 2 Jouer 9 parties : Tag Zarya einherjar

Jouer 18 parties : Icône de joueur Zarya einherjar

Jouer 27 parties : Modèle épique Zarya einherjar Semaine 3 Jouer 9 parties : Tag Chopper clown

Jouer 18 parties : Icône de joueur Chopper clown

Jouer 27 parties : Modèle épique Chopper clown Nouveaux objets ornementaux

En plus des récompenses des défis hebdomadaires, cinq modèles légendaires sont à débloquer : Reinhardt draugr

Lúcio satyre

Écho vampire

Bastion cercueil

Brigitte chasseuse de vampires

Blizzard a lancé l'événement Halloween dans Overwatch. L'événement est d'ores et déjà disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Un Halloween Terrifiant, puisque c'est son nom, sera disponible jusqu'au 2 novembre.Jouer 9, 18 et 27 parties en Partie rapide, Arcade ou Partie compétitive permettra de gagner des récompenses. Toute victoire compte comme deux parties jouées. Toutes les missions de La Vengeance du Dr Schakalstein seront disponibles pendant l’évènement (Fantôme vengeur, Zomniaques explosifs, Roulement mystère, Ruée sauvage, Ils étaient trois, Pneu surprise).Voici la liste des récompenses :