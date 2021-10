(TEST) Innr Outdoor Smart Spot Colour : illuminez votre extérieur !

Publié le Jeudi 14 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mettez de la lumière dans votre petit jardin

Pour être tout à fait honnête, ce n'est vraiment pas le genre de produit qui me tentait. Les lumières à la con pour éclairer les insectes nocturnes dans le jardin, ça me branche moyen, à la base. Mais j'étais quand même intrigué, j'avoue, de voir quel rendu ça pouvait avoir. Alors quand Innr nous a proposé de les tester... bah j'ai dit oui.Hier soir, et c'est véridique, c'est ma femme qui a commenté le résultat : "franchement, ça rend vraiment bien, j'suis contente qui tu aies installé ça dans le jardin, c'est très chouette, j'aime beaucoup".Et on vous explique tout dans le test...