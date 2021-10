Growing Up : vis ma vie d'ado

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mes années acné

Growing Up est un jeu d'aventure dans lequel vous allez pouvoir revivre votre adolescence. D'autant plus que l'histoire se déroule dans les années 90...Aller à l'école, vous faire des amis, aller au cinéma, acheter une cassette audio de votre groupe préféré... Plus de 30 lieux sont à découvrir, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles expériences à vivre...Selon vos choix, selon la création de votre personnage, chaque aventure devrait être différente. Plus de 200 compétences sont à acquérir et 42 carrière professionnelles vous ouvrent les bras post-bac. Sans oublier l'amour...Growing Up est disponible sur Steam pour 12,49 €.