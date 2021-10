- Despot's Game : un auto-battler stratégique rogue-like

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Hein ?

Développé par le studio russe Konta Games, Despot's Game est présenté comme, je cite, "un auto-battler stratégique rogue-like".En gros : vous dirigez un groupe d'humains à poil qui se réveillent sans souvenir dans un labyrinthe peuplé de robots tueurs et autres ennemis bien décidés à en faire de la pâté pour chiens. Vous allez devoir les guider, les équiper, et même les faire muter grâce à votre contact priviligié avec Cthulhu, en personne, qui acceptera de vous donner un petit coup de main génétique.Il faudra donc combattre, adapter votre stratégie à l'ennemi et... ne pas mourir sous peine de devoir tout recommencer.Despot's Game est complètement barré et disponible sur Steam en accès anticipé.