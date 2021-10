- Aeon Must Die! : le nouveau beat'em all est sorti

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va gicler

Aeon Must Die! est un beat'em all qui vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Développé par Limestone Games et édité par Focus Home Interactive, le jeu vous entraîne dans une aventure explosive où se mêlent trahison, amour et vengeance le tout dans un monde de science-fiction à la direction artistique inspirée de l’animation japonaise…Aeon, l’Empereur immortel de la redoutable Void Armada, a été trahi par ses généraux et laissé pour mort. Son corps détruit, son essence affaiblie, il fusionne avec vous dans un acte de rage désespéré pour pouvoir assouvir sa vengeance.Vous allez donc tout péter.