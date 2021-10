- Dying Light 2 Stay Human, découvrez la cité abandonnée

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Peur sur la ville

On l'attend toujours de pied ferme et ce ne sont pas les (très) nombreuses vidéos mises en ligne par le développeur, Techland, qui arriveront à doucher nos attentes : Dying Light 2 Stay Human sort le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Dans Dying Light 2, la ville a gagné en verticalité. Vous aurez donc plus d’opportunités d’utiliser le terrain à votre avantage ou de vous cacher. Le studio a donc particulièrement travaillé le parkour : entre le nouveau parapente et le grappin, vous pourrez battre des records, mais il ne faudra pas compter uniquement sur vos capacités physiques.De nombreux autres éléments ont été installés pour vous permettre des prouesses comme des cordes, des ascenseurs, des trampolines et autres. Vous pourrez aussi imaginer des chemins inattendus.Une nouvelle vidéo, dévoilant la ville, ses secrets et la manière dont vous pouvez l'aménager et la transformer, a été publiée.