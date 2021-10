- Hazard Zone : le nouveau mode multijoueur de Battlefield 2042

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un éden d'Hazard

Electronic Arts et DICE ont dévoilé le nouveau - et troisième - mode multijoueur de leur Battlefield 2042. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu se déroule, et ça va vous scotcher d'apprendre ça, en 2042. Deux ans auparavant, un blackout mondial a détruit 70% des satellites. Les USA et les Russes se tirent la bourre. Les satellites en orbite basse sont les seuls à exister encore.Le nouveau mode, baptisé Hazard Zone, est basé sur l'extraction en escouades de 4 soldats. Il faudra récupérer des lecteurs de données réparties sur la carte. Chaque escouade ayant les mêmes objectifs, ce sera aussi un affrontement entre chaque.