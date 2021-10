(TEST) Hot Wheels Unleashed (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 15 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous ne vous serez jamais autant amusé avec des jouets

Théo mesure 1m97. Quand on vous dit que c'est un grand enfant, c'est au sens figuré, certes, mais aussi au sens propre. Enfin propre... il lui arrive encore de s'oublier parfois, plongé dans ses occupations, comme un jeune gamin pourrait le faire...L'histoire ne dit pas si Théo a vécu une de ces mésaventures urinaires en jouant à Hot Wheels Unleashed. Mais cela faisait plus d'un an qu'il en réclamait le test.Difficile de le filer à quelqu'un d'autre, pour le coup... Théo s'est donc replongé dans ses souvenirs d'enfance...