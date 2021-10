- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 17 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bon anniversaire, mon cul !

Finalement, je n’ai pas eu de cadeau. Enfin si. Ma fille cadette m’a offert un petit cadre qu’elle a peint elle-même. Alors oui, dit comme ça, c’est sympa, c’est mignon, ça fait plaisir. On s’imagine la jolie peinture d’enfant célébrant son amour pour son gentil papa, avec plein de cœurs, de couleurs, de soleils…Sauf qu’elle a peint un type avec une tête coupé dont le corps sert désormais de vase. Et qu’elle a foutu de la peinture partout. Jusqu’au plafond. « Le tube y coinçait alors j’ai un peu appuyé » a-t-elle expliqué. Je n’ai pas supporté, je lui ai collé une rouste.Parce que bon, se prendre pour Michel-Ange et tenter de reproduire la Chapelle Sixtine dans mon salon avec de la saloperie de peinture acrylique qui ne part pas, passe encore.Me montrer à quel point elle tient à moi en m’offrant une peinture d’un type sans tête, passe encore.Mais « le tube y coinçait », merde, niveau français, c’est nul, c’est impardonnable et donc, ça méritait une bonne baffe.Ma fille aînée, elle, est restée enfermée dans sa chambre toute la soirée. Elle faisait la gueule parce que je l’ai privée de sortie ce week-end : ses dernières notes lorgnent plus du côté des températures d’hiver que celles d’été. Alors forcément, ça jette un froid. Ses sempiternelles explications à base de « mais les explications du prof n’étaient pas claires » m’épuisent. A croire que le corps enseignant n’est composé que de déficients mentaux lourds. Je veux bien qu’il y en ait un peu. On trouve certains profs de sport encore plus cons qu’une poule, d’accord. Mais j’ai peine à croire qu’elle soit tombée sur un foyer, sachant qu’elle est dans l’un des meilleurs lycées de France… Quant à ma femme, elle m’a gentiment expliqué que ça tombait mal un anniversaire en pleine semaine, qu’elle avait beaucoup de travail actuellement, qu’une réunion venait de tomber en fin d’après-midi donc qu’elle rentrerait tard et qu’elle n’aurait donc pas le temps de passer acheter un petit repas en encore moins de quoi en faire un. Mais qu’on se rattraperait. Un jour. Peut-être. Si on trouve le temps.Enfin bref, elle m’a avoué à demi-mot qu’elle s’en foutait royalement en brandissant la carte « j’ai du boulot », sorte de joker contre lequel tu ne peux rien sinon :- tu passes pour un salaud qui n’a aucune compassion- tu passes pour un salaud qui ne la soutient même pas- tu passes pour un salaud qui ne pense qu’à sa gueule- tu passes pour un salaud macho s’accrochant à de vieilles traditions qui freinent la modernité du couple, voire de la société toute entière. Moi j’aurais bien répondu que « oui, mais quand même, c’est mon anniversaire et cette année, je voulais des cadeaux », mais j’l’ai pas senti, là, tout de suite, dans la conversation. Enfin, si on peut appeler un monologue féminin « une conversation ».Je me suis donc retrouvé le soir de mon anniversaire tout seul comme un con, avec mon cadre de type décapité.Je me suis servi un verre de whisky parce que ça, au moins, c’est une valeur sûre. Et je me suis ouvert une boîte de sardines.Alors j’aime bien ça, les sardines, hein. Mais comme repas d’anniversaire…Pour le côté festif, j’ai quand même planté une bougie dans un kiwi. Et je me suis chanté « joyeux anniversaire ». Deux fois. Une fois en français, une fois en anglais.Quand ma femme est rentrée, je me suis dit qu’on pouvait sauver la journée avec la sacro-sainte turlutte d’anniversaire dont je vous parlais la semaine dernière Manque de bol…… elle avait des aphtes.