Clifford : un gros chien rouge au cinéma

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Réalisé par Walt Becker (Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse) et mettant en scène Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong et John Cleese, Clifford est un film en forme de rêve pour tout restaurateur chinois : imaginez... un chien qui fait deux mètres de haut... et rouge qui plus est, à croire qu'il est déjà laqué...Enfin bref. Clifford est un chiot donné en cadeau à Emily Elizabeth (Darby Camp), une jeune collégienne, de la part d’un magicien (John Clesse). Quand le chien se met à grandir de manière démesurée, à vous en exploser le budget croquettes, les ennuis commencent... et New-York n'est pas vraiment l'endroit idéal pour se promener avec un clébard géant, surtout quand il est écrit partout de ramasser les déjections canines...Le film sort le 1er décembre au cinéma. Un film familial, dont une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.