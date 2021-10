Gotham Knights, le nouveau RPG signé Warner Bros

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il est où, Batmou ?

Warner Bros. Games et DC ont dévoilé un nouveau trailer de Gotham Knights, le RPG-action à la troisième personne et en monde ouvert qui sortira en 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Cette bande-annonce montre les gros méchants du jeu, à savoir la Cour des Hiboux, sorte de société secrète créée par les familles les plus riches de Gotham. On y retrouve aussi Le Pingouin...Une vidéo montrant les coulisses du jeu a également été diffusée.