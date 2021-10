Suicide Squad : Kill the Justice League sur PC, PS5 et Xbox Series en 2022

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Quand ma Harley couine...

Warner Bros. Games et DC ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de Suicide Squad : Kill the Justice League. Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series en 2022.Le jeu est développé par Rocksteady Studio, qui est à l’origine de Batman : Arkham.Cette nouvelle bande-annonce montre les personnages de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, dont l'objectif est désormais de défoncer la ville qu'ils devaient protéger et anéantir... la Justice League.Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de défoncer Superman à coups de batte de baseball.