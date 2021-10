Animal Crossing New Horizons : une nouvelle mise à jour gratuite

Publié le Lundi 18 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et un DLC hors de prix

Animal Crossing: New Horizons s'offre une mise à jour gratuite dès le 5 novembre prochain. Cette mise à jour inclura de nouvelles infrastructures, de nouveaux personnages et de nouveaux services au bureau des résidents, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu.Robusto ouvrir un café à l'étage du musée. Cela permettra de rencontrer de nouveaux personnages ou d'inviter des amis.L'Amiral emmènera les joueurs vers de nouvelles îles.Les gyroïdes seront trouvables en creusant le sol. Le marché sur l'île de Joe pourra accueillir de nouveaux commerces. Les recettes de cuisine seront ajoutée au gameplay. Quant à Nook, il offrira de nouveaux services : aérobic, agrandissement de l'espace de rangement, arrêtés insulaires...D'autre part, un DLC payant, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise DLC, sortira aussi le 5 novembre : les joueurs pourront se faire construire une villa sur la station balnéaire "Les villas de Lou", la meubler et y passer leurs vacances. Ils pourront aussi développer l'île en construisant une école, un restaurant, un café... ou rénover de nouvelles villas... Ce DLC sera proposé au prix foutage de gueule de 24,99 €.