Plus d’infos sur le jeu de plateforme-aventure Tinykin

Publié le Lundi 24 janvier 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Plus c’est petit plus ça mord

Développé par Splashteam et édité par tinyBuild, Tinykin nous raconte l’histoire de Milo, un explorateur spatial qui a un petit problème et c’est le cas de le dire puisqu’il mesure environ 2,5 cm. Et comme si ce n’était pas assez embêtant comme ça il est piégé dans le passé, dans les années 90 pour être plus précise tandis que la population insectoide locale semble être partie après avoir découvert la religion. Il n’est pas encore sûr que ce point soit un problème pour l’instant mais c’est au moins étrange.Inspiré par Pikmin, Paper Mario ou encore les dessins animés des années 90, Tinykin propose à Milo d’explorer les différentes pièces d’une maison, chaque pièce est un immense terrain de jeu avec ses propres culture, civilisation et problèmes à résoudre.Heureusement il sera aidé par de petites créatures aussi serviables que mystérieuses, les Tinykin. Leur force immense lui sera sûrement utile…Bref si Tinykin vous intrigue autant que moi sachez qu’il sortira cet été sur PC, PS, Xbox et Switch. Il va encore falloir patienter un peu !