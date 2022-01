(TEST) Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Comme un air de déjà-vu...

Nous avons organisé un tournoi de paintball pour savoir qui allait tester Rainbow Six Extraction. Sans prendre en compte le grade (après tout, c'est moi le patron, bordel) ni l'ancienneté. Dès la première partie, j'ai été exclu du tournoi à l'unanimité. Je n'y peux rien, je n'aime pas les gens, alors je leur tire dessus ou je les fais péter à la grenade, même s'ils sont de mon équipe.Vincent a déclaré forfait parce que, je cite, "j'en peux plus de me farcir des monstres, j'en ai trois à la maison, si je teste un jeu de ce genre, je vais faire une dépression nerveuse". Et il a ajouté "par pitié, ne faites pas la même erreur que moi, ne faites pas d'enfant".Théo a vidé tous ses chargeurs sans toucher un seul adversaire, Julia s'est endormie avant même le début d'une partie et Arthur a été disqualiifié parce qu'il a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec les ennemis pour tenter d'établir un contact non-hostile afin de comprendre les raisons de cet antagonisme.Finalement, c'est Sylvain qui est sorti vainqueur et a donc testé le jeu. Non pas qu'il soit bon au paintball. Il a réussi à se tirer une balle dans le pied et une dans le genou. Mais au moins, il a touché quelqu'un...