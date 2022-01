- GRID Legends s'offre une vidÃ©o

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Chauffeur, si t'es champiooon, appuie, appuie...

GRID Legends est en développement actuellement chez Codemasters et sera édité par EA. Le jeu est attendu pour le 25 février sur Xbox Series X|S et sur PlayStation 5, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Origin et Steam).Une nouvelle bande-annonce, avec très peu de gameplay, a été mise en ligne. Elle se focalise sur l’acteur Ncuti Gatwa, qui incarne le héros du jeu, Valentin Manzi, le pilote de Voltz Racing.Il est au volant de la Tushek TS 900, dans sa livrée exclusive au jeu. La TS 900 Racer Pro, fabriquée à seulement 12 exemplaires dans le monde, est une voiture hypercar hybride.Le jeu offrira plusieurs modes de jeu : carrière, drift, élimination (le dernier est éléminé à chaque tour) mais aussi un nouveau mode pour créer ses propres courses, avec la possibilité de changer les conditions météo, l'heure de la journée, rajouter des rampes, des portails d'accélération et j'en passe.Le mode carrière proposera plus de 250 événements. Un mode histoire épique, "Driven to Glory", sera aussi de la partie.