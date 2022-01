- Coromon : le Pokémon-like débarque cette année

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Objectif mars

initialement prévu pour l'année dernière, Coromon sortira finalement le 31 mars prochain sur PC et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu à mi-chemin entre les Pokémon et les JRPG d'antan. Développé en pixel art, façon 8bits, il vous propose d'aller parcourir le monde de Velua et de capturer des monstres.Vous allez devoir former une équipe de ces bestioles, les entraîner et vous en servir pour combattre pour attraper de nouveaux monstres... le but est d'être suffisamment puissant pour pouvoir vous opposer à une organisation malfaisante de prendre le contrôle du monde.Ça a le goût de Pokémon, l'odeur de Pokémon, bref, c'est du Pokémon.