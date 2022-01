Highrise City : découvrez et testez le jeu

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hot in the city

Highrise City est un city builder développé par le studo indé FourExo Entertainment et qui sera édité par Focus Entertainment.Une nouvelle vidéo a été publiée et elle dévoile les systèmes de législation et de recherches scientifiques qui vous aideront à développer votre ville.Si vous voulez en plus tester le jeu avant tout le monde un playtest aura lieu le 27 janvier. Inscrivez-vous sur la page Steam du jeu pour y participer.