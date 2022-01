Warno, le nouveau jeu d'Eugen Systems, sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 20 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On passe la troisième...

Le studio français spécialisé dans les wargames, j'ai cité Eugen Systems, sort aujoud'hui Warno , son nouveau jeu, en accès anticipé. Et il s'agit, d'ailleurs, du successeur de leur jeu à succès Wargame.Warno est un jeu de stratégie en temps réel sur la Guerre froide, se basant sur des faits réels. Même s'il vous entraîne dans la fiction d'une 3ème guerre mondiale. Gorbatchev a été renversé et les armées du Pacte de Varsovie et celles de l'OTAN entrent en conflit. Les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest, le Royaume-Uni et la France affrontent l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est.Artillerie, hélicos, avions, chars, soldats et j'en passe... ce sont plus de 600 unités différentes qui sont proposées dans le jeu. Outre du multi 1v1, 2v2, 4v4 ou des batailles à 10v10, vous aurez droit à 4 campagnes solo.Monstrueux, donc.