Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 en vidéo

Publié le Jeudi 20 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Buvez sain

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 sortira le 17 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En attendant, Milestone et Feld Entertainment ont dévoilé une nouvelle vidéo consacré à une nouvelle fonctionnalité : le « Rider Shape System ».Uniquement disponible en mode carrière, le « Rider Shape System » gère les accidents et chutes, impactant directement les performances de votre pilote. Des quêtes spécifiques seront à remplir pour se soigner.A découvrir en vidéo, donc.