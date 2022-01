- Beyond a Steel Sky : un nouvel alléchant carnet de développeurs

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Quand Charles parle, on l'écoute

Beyond a Steel Sky est la suite du jeu Beneath a Steel Sky, sorti en 1994. Vous y incarnez le même héros, Robert Foster, dix ans après les événements du jeu. De retour dans la ville d'Union City, Robert découvre que les gens vivent heureux, grâce à une nouvelle I.A. Mais est-elle aussi bienveillante qu'elle le paraît ?Déjà sorti sur PC en 2020, Beyond a Steel Sky, le jeu cyberpunk à l’esthétique comics de Revolution Software et Microids, est aussi disponible depuis quelques semaines sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Et il vaut le coup.Pour vous en convaincre, Charles Cecil, le créateur du jeu, vous en parle un peu plus dans un nouveau carnet de développeurs.