- Expeditions: Rome dévoile son siège

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il est bien assis

On vous en a déjà parlé à de multiples reprises : Expeditions: Rome raconte l'histoire d'un jeune légat, durant la Rome Antique. Son père a été assassiné par son opposant politique, le forçant à quitter la capitale. Depuis, il fait ses armes à la tête d'une légion romaine. Il est envoyé faire la guerre contre des rebelles grecs, mais doit aussi parcourir la Gaule pour imposer la volonté de Rome. Il va falloir faire ses preuves et choisir avec discernement ses alliés, dans un monde où la traitrise est monnaie courante dans le jeu des politiques, mais aussi des soldats. Jusqu'à revenir à Rome, plus fort et en position de se venger.Expeditions: Rome s'offre une nouvelle bande-annonce qui présente les sièges de cités.Le jeu sort demain, sur Steam , où une démo est d'ores et déjà disponible.