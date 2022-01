- Xbox Game Pass : encore des nouveautés pour janvier

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Belle quinzaine

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) - disponible

Nobody Saves the World (Cloud, Console & PC) ID@Xbox - disponible

Death’s Door (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

La Trilogie Hitman (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Pupperazzi (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) – 20 janvier

Windjammers 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console & PC) – 27 janvier

Microsoft a dévoilé le nom des nouveaux jeux qui débarquent durant cette dernière quinzaine de janvier pour le Xbox Game Pass. On vous en rappelle le fonctionnement, comme d'habitude : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :