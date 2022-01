(TEST) SkiTooth, des écouteurs Bluetooth pour le ski

Publié le Mardi 18 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le petit élément qui rend la glisse meilleure

Parce que nous sommes des nantis pétés de thunes à Gamalive, sauf Vincent depuis qu'il s'est lancé dans la paternité et l'agriculture, mais surtout la paternité, nous avons les moyens de partir au ski plusieurs fois par an. Ce qui induit, bien entendu, un niveau assez exceptionnel.Autant vous dire que quand on nous a proposé de tester des écouteurs Bluetooth dédiés spécialement aux sports d'hiver (mais utilisables aussi finalement dans les autres sports (vélo, skate, roller... sans oublier qu'il est interdit d'écouter de la musique sur la voie publique lorsque l'on se déplace avec ces moyens de transport), nous avons immédiatement accepté.Et c'est Théo qui a gagné à chifoumi le droit de les tester.