Publié le Mardi 18 janvier 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Boulet de Cassel

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch) Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch) Ratchet & Clank : Rift Apart (PS5)

Ratchet & Clank : Rift Apart Spider-man Miles Morales Call of Duty: Vanguard

Forza Horizons 5 Halo Infinite Call of Duty: Vanguard

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard GTA : The Trilogy

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Super Mario Maker Selects Super Mario 3D Lands Selects

Farming Simulator 22 The Witcher 3 - GOTY Microsoft Flight Simulator

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 1ère semaine de 2022. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Boulet de Cassel, un fromage fermier de lait cru de vache, de forme arrondie, à pâte teintée orange et fabriqué dans le Nord.Cette semaine encore, peu de changement dans le classement, si ce n'est la disparition, tout de même notable, de FIFA 22 du classement global. Et la réapparition de Ratchet & Clank qui est une bonne nouvelle, et amène une question : vous avez réussi à trouver des PS5 à Noël, vous ?Voici lepour la semaine du 3 au 9 janvier 2022 :