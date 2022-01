Publié le Mardi 18 janvier 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Don't mess with the girls

C'est aujourd'hui que sort le jeu Queeny Army, un jeu de plateformes rétro, sur NIntendo Switch, PS4 et PS5. Et à tout petit prix puisqu'il ne coûte que 4,99 €.Le jeu propose 6 niveaux, que vous allez parcourir avec une douzaine d'héroïnes, le tout dans une ambiance pixel art façon années 90. Vous allez incarner une bande de jeunes femmes bien décidées à s'échapper d'un orphelinat où des ennemis sont entrés, ont tué le personnel et tentent désormais de s'en prendre à elles. Chacune a ses propres armes, caractéristiques et capacités.Parce que oui, c'est de la plateforme, mais vous allez aussi défourailler du méchant, dans votre quête de liberté, de survie, mais aussi de vengeance.