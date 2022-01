Police Shootout vous invite à le tester gratuitement

Publié le Mardi 18 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

I shot the sheriff

Vous vous appelez Scott Price est venez de débarquer dans la petite ville de San Adrino. Vous venez d'une grosse ville dirigée apr des gangs ultra-violent. Et vous êtes policier. Que venez-vous faire ici ? Quels secrets cachez-vous ? Est-ce que si vous flinguez des noirs, vous avez des points retraites bonus ?Police Shootout vous permet d'incarner un flic, dans un pays fictif mais qui fleure bon l'ambiance américaine. Vous allez devoir résoudre des crimes, patrouiller, répondre à des appels d'urgence, vous entraîner... et progresser dans les échelons de la police. Le tout avec un petit scénar à la clef.Le jeu s'est offert un " prologue ", ce qui je vous le rappelle est une sorte de démo déguisée, et vous propose donc de testerle début du jeu gratuitement.