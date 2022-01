Harcèlement : Activision Blizzard fait le ménage

Publié le Mardi 18 janvier 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Fire in the hole

Depuis les accusations d'ambiance de travail toxique liée au harcèlement, notamment sexuel, accusations révélées l'année passée, Activision Blizzard tente de faire bonne figure - avec difficulté. Entre grèves et plaintes, l'éditeur a tout de même mis en place une plateforme de dénonciation de ces comportements inappropriés.Depuis juillet, ce sont plus de 700 rapports de conduites inconvenantes qui auraient été rendus...La compagnie a décidé d'agir et de faire le ménage. Aujourd'hui, on apprend que c'est une quarantaine de personnes qui ont été "remerciés" et 40 autres qui ont fait l'objet de recadrages sévères.Il était temps.Et ça ne devrait pas être fini.