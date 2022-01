Black Friday : un nouveau film de zombies avec Bruce Campbell

Publié le Mardi 18 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Evil still not dead

Black Friday, ou "vendredi fou" une fois traduit par un de ces crétins de traducteurs, est un film de Casey Patrick Tebo, avec Devon Sawa, Bruce Campbell, Ivana Baquero et Michael Jai White.L'histoire est banale : un groupe d'employés se retrouve bloqué dans un grand magasin le jour du Black Friday, alors que les clients siont transformés en zombies par un virus extra-terrestre...Ça a l'air très con.Mais y'a Bruce "Evil Dead" Campbell dedans... alors on a quand même hâte de le voir... Il devrait sortir dans les prochaines semaines. Où ? Quand ? Comment ? Mystère et boules de gomme.