Microsoft rachète Activision Blizzard... et ?

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On s'y attendait un peu, non ?

Hier, le monde du jeu vidéo a connu un petit séisme suite à l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsft. Un rachat qui s'inscirt dans une politique de renforcement du géant américain. Microsoft a, en effet, déjà déboursé 7,5 milliards de dollars en mars de l'année dernière pour s'offrir Bethesda (Fallout, Doom, The Elder Scrolls...). Là, ce sont quelques 68,7 milliards de dollars qu'il va falloir débourser.Un record.Et de s'offrir, ainsi, les World of Warcraft, Call of Duty, Diablo... mais aussi Candy Crush, puisque son éditeur, King, appartient à Activision Blizzard depuis 2016...L'actuel PDG d'Activision, Bobby Kotick, restera en place jusqu'à la finalisation du rachat, puis sera remplacé, après avoir reçu un chèque d'une somme telle que vous n'êtes pas capables de l'imaginer, par Phil Spencer, l'actuel boss de Microsoft gaming.Au final, rien de bien étonnant. Microsoft a déjà par le passé tâté le terrain du côté de chez EA ou Nintendo, pour ne citer qu'eux, au fil des années, pour tenter un rachat. Sans succès jusqu'à maintenant.Et notez que ce n'est pas encore fait : il faut que ce rachat soit approuvé par toutes les autorités, des marchés et politiques...