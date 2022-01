La saga KINGDOM HEARTS arrive sur switch

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 09:30:00 par Arthur Deleye

La saga disponible dès le 10 Février en streaming par cloud

Pour le 20e anniversaire de la licence KINGDOM HEARTS, Square Enix a annoncé la sortie sur Nintendo Switch des trois jeux de la licence :- KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX- KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue- KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re MindAinsi qu'un pack KINGDOM HEARTS series collection contenant les trois jeux.De plus, les personnes qui achètent KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind ou la collection tout-en-un recevront la Keyblade Réunion rouge à utiliser en jeu.Aucune idée des satistiques de la babiole mais bon, c'est toujours sympa les petits bonus.En attendant la démo de chaque jeu est disponible sur l'eshop dès maintenant.Mais attention, les jeux sont disponibles en streaming via le cloud.Mais pas dans tout les territoires, il l'est en France/Belgique/Canada ainsi que les pays suivants :Japon, États-Unis, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Corée du Sud et Hong KongLes jeux sont précommandable sur la page suivante : www.kingdomhearts.com/switch