Re:Turn 2 sortira le 28 janvier

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 09:45:00 par Arthur Deleye

Un jeu d'horreur psychologique

Vers la fin de 2020 étais sorti le jeu d'horreur psycologique Re:Turn - One Way Trip, et désormais sa suite Re:turn 2 - Runaway, pointe le bout de son nez.Runaway poursuit l'histoire du premier opus. Et apporte en nouveauté un doublage complet, des animations retravaillées et autres améliorations.Re: Turn 2 - Runaway est prévu pour le 28 janvier sur Steam, Switch et console Xbox.Dévellopé par Red Ego Games, petit studio indépendant créé en 2017 et basé à Londres. Ils sont derrière Dawn of Ships, en plus de la licence Re:turn.