- Have a Nice Death en accès anticipé en mars

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La mort vous va si bien

Le studio montpelliérain Magic Design Studios développe actuellement Have a Nice Death, un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, qui n'est autre que le PDG et fondateur de Death Incorporated. Cette société s'occupe des âmes. Et vous allez devoir remettre de l'ordre dans votre société qui a tendance à exploser les quotas que vous avez pourtant imposés.Lutter contre les fléaux qui s'en donnent à coeur joie pour récolter les âmes par milliers, essayer de ne pas faire plonger la Terre dans le chaos... vous allez avoir du taf...Chaque partie proposera des niveaux générés aléatoirement.Le jeu sort en accès anticipé sur Steam le 8 mars prochain. Ça a l'air top, alors on vous en reparle très vite.