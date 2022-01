- Matchpoint – Tennis Championships, un nouveau jeu de... euh... tennis

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans Djokovic

Matchpoint – Tennis Championships est un tout nouveau jeu de tennis qui sortira au printemps 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch.Le jeu proposera un mode carrière et promet un mode de "rivalité unique"... 16 "stars" (notez bien les guillemets à "stars") cautionnent le jeu (ou du moins ont accepté le ch_que pour que leur nom soit utilisé) : Daniil Medvedev, Garbine Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoit Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz, Pablo Carreno Busta, Taylor Fritz, Amanda Anisimova et Kei Nishikori.Vous noterez l'absence de Djokovic. Pour cause de non-vaccination. Ou alors il était trop cher. Mais entre nous, franchement, on s'en bat les steaks.En tout cas, ils sont tous très contents de participer au jeu. Vous noterez aussi que Benoit Paire ne fait pas partie de la vidéo. Il doit réussir à être éliminé avant même que les développeurs décident qui ils allaient inclure dedans...