- Crossfire: Legion, un nouveau jeu de stratégie sur PC

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Actuellement en playtest

Prime Matter, Smilegate et le studio de développement Blackbird Interactive travaillent actuellement sur un nouveau jeu de stratégie en temps réel, Crossfire: Legion. Le jeu sera proposé en accès anticipé sur Steam , au printemps.Le jeu se déroule dans l'univers du jeu Crossfire, FPS développé initialement par Smilegate, sorti en 2007. Les joueurs dirigeront des factions bien décidées à bouter leurs adversaires hors du monde pour s'en emparer et en avoir le contrôle.En attendant, les joueurs peuvent s’inscrire via Steam afin d’avoir la chance d’être tirés au sort pour participer au « Technical Test », qui permettra notamment de choisir parmi les factions Blacklist et Global Risk et s’affronter sur deux cartes en 1v1 ou 3v3.