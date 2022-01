- Dying Light 2 Stay Human : encore une vidéo !

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On vous avait dit qu'il y en aurait encore...

Vous pensiez en avoir fini avec les vidéos de Dying Light 2, après l'annonce de la fin de la mini-série Dying 2 Know ? Et bien non. Quand y'en a plus, y'en a encore... avec Dying 2 Know More !Un nouvel épisode qui dévoile, cette fois-ci, le parkour. Tymon Smektala, Lead Game Designer, va en dévoiler les mécaniques.On vous rappelle que Dying Light 2 Stay Human, publié par Techland, sort le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X|S, suivie d’une sortie plus tard sur Nintendo Switch (Version Cloud).