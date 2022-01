(TEST) Astérix et Obélix : Baffez-les tous ! (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 19 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Comme quoi c'était pas mieux avant

Personellement, j'étais sceptique. Je voulais que ce soit Vincent qui teste le jeu. Mais il a trouvé les mots pour me convaincre :- "Steven est le testeur idéal. Il incarne tout l'univers d'Uderzo et Goscinny à lui seul : il a le bide d'Obélix, la taille d'Astérix et le QI du clébard, là, Hystérix."- "Idéfix", ai-je répondu.- "Oui, c'est vrai, Idéfix" a-t-il continué. "Hystérix, ce serait plutôt sa femme. Et son gamin, Casscouillix".Bref, Steven a testé le nouveau jeu des gaulois. Et comme les romains, il a été loin d'avoir toute la gaule.