WRC 10 débarque (enfin) sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 20 janvier 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du vroum portable

Déjà sorti depuis septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC; le jeu WRC débarque enfin sur Nintendo Switch le 17 mars.On vous le rappelle, le jeu propose un mode carrière et un mode historique qui permet de revivre 23 événements qui ont marqué l’histoire du Championnat WRC.Vous pourrez piloter sur des rallyes historiques dont Acropolis, San Remo, Allemagne, Argentine, le tout à bord de plus de 20 voitures de légende dont les célèbres Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota. 4 nouveaux rallyes feront leur apparition : Estonie, Croatie, Belgique et Espagne et vous aurez droit à 52 Teams officiels de la saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC).