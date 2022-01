Horizon Forbidden West : découvrez l'histoire

Publié le Jeudi 20 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'Aloy, c'est moi

Horizon Forbidden West sort le 18 février prochain. Et tout le monde a hâte. Ça sort sur PS4 et PS5. Le personnage principal, Aloy, doit faire face à une nouvelle menace...Sony a sorti une nouvelle vidéo, en 4K, sur l'histoire du jeu. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le scénario.Aloy ira dans l'Ouest et découvrira donc de nouveaux personnages, de nouvelles tribus, de nouvelles machines... A découvrir, donc, dans la vidéo ci-dessous.