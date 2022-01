Dying Light 2 Stay Human, encore !

Publié le Jeudi 20 janvier 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ad nauseam

A ce niveau-là, c'est du harcèlement. Non, franchement, on attend le jeu Dying Light 2 Stay Human avec impatience. C'est même sans doute l'un des jeux que l'on attend le plus cette année. Ou du moins en ce début d'année, tellement on a aimé le premier opus.Mais au bout de la 492ème vidéo, j'avoue qu'on commence un peu à en avoir ras-le-bol...La nouvelle vidéo présente les coulisses du jeu et l'ouerture de la boutique Techland-Merch . SI le coeur vous en dit...