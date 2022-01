- LEGO Star Wars : La Saga Skywalker pour le 5 avril

Publié le Vendredi 21 janvier 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Je suis ta mère

C'est le 5 avril que sortira LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Le jeu se définit comme le plus grand et gros jeu Lego jamais développé.Il reviendra sur les 9 films qui suivent la famille Skywalker, permettant notamment d'incarner plus de 300 personnages, et piloter les vaisseaux les plus iconiques de la saga.Différents modes de jeux, la possibilité de commencer par n'importe quelle trilogie, des bonus, des cadeaux, des surprises... il y en aura pour tout le monde.